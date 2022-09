Kroos mira a una strambata appena velata a Casemiro per la mossa di Man Utd in una pretesa per accaparrarsi denaro

Leggi su justcalcio

(Di martedì 6 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: “Grazie a Dio non tutti i giocatori guardano solo allo stipendio”, ha detto Toni, in una, che quest’estate si è unito al Manchester United con grandi stipendi. Lo United ha firmato cinque volte il vincitore della Champions Leauedal Real Madrid, dove si è unito ae Luka Modric in un triumverato di centrocampo che ha conquistato tutti per la maggior parte del decennio. LEGGI ANCHE: Antony, prossimo: Classifica degli otto brasiliani sepolti nel ‘cimitero’ di Man Utd Il 30enne lo era ha firmato un contratto quadriennale da £ 375.000 a settimana all’Old Trafford in un esempio della potenza finanziaria della Premier League rispetto ad altri ...