Il prezzo del gas cala a 235 euro in apertura, continua a salire il petrolio. Euro in rialzo, ma ancora sotto la parità rispetto al dollaro (Di martedì 6 settembre 2022) Il gas ha riaperto in calo sulla piazza di Amsterdam, dopo il picco fatto registrare ieri quando, in seguito alla decisione di Mosca di bloccare le forniture attraverso il Nord Stream 1, il prezzo è schizzato a quasi 290 Euro al MWh. Oggi, i contratti futures sul mese di ottobre cedono il 4,31% a 235,32 Euro, dopo la chiusura di ieri in zona 245. Torna a crescere anche l'Euro nello scambio con il dollaro, dopo che lunedì è stato toccato il valore più basso dal 2002. Oggi, nonostante la moneta Europea non sia ancora tornata in parità con quella americana, si registra una risalita a dello 0,32% a 0,9961 dollari. rispetto allo yen, invece, passa di mano a 140,3400 con una ...

