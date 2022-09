Gino Paoli | chi sono i 5 figli avuti da tre donne diverse

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 settembre 2022)è noto in primis per la sua musica, ma anche per la sua vita privata, decisamente turbolenta e segnata dalla presenza di moltee 5, chii 5La sua prima moglie fu Anna Fabbri e dalla loro unione, nel 1964, è nato il primogenito del cantante: Giovanni. A fare maggiormente scalpore, ai tempi, fu invece la sua relazione clandestina con Stefania Sandrelli, che quando si innamorò del cantautore aveva solamente 16 anni. Da questa unione nacque unaa, Amanda, che ad oggi, però, ha il cognome di sua madre, Sandrelli. Successivamente, ci fu anche una tormentata relazione con Ornella Vanoni, alla qualededicò...