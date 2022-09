Gf Vip 7, Giovanni Ciacci unico Vippone ufficializzato prima del debutto: Alfonso Signorini svela perchè (e il motivo farà discutere) (Di martedì 6 settembre 2022) Nel corso della lunga intervista rilasciata al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni in edicola da oggi, Alfonso Signorini ha raccontato qualche ulteriore dettaglio in merito al cast. Confessando il motivo per cui abbia deciso di non rivelare i nomi fino alla prima puntata del Gf Vip 7: I 24 concorrenti saranno svelati nelle prime due puntate. Era un vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l’azienda. Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo. Però do spesso indizi sui social. Parenti forse, ma niente coppie. Sarà un’edizione particolare. Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono dai mondi più disparati, gente poco nota che ha una storia e un background importante che calza a pennello con il Gf Vip. Ci sarà il mondo dei ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 settembre 2022) Nel corso della lunga intervista rilasciata al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni in edicola da oggi,ha raccontato qualche ulteriore dettaglio in merito al cast. Confessando ilper cui abbia deciso di non rivelare i nomi fino allapuntata del Gf Vip 7: I 24 concorrenti sarannoti nelle prime due puntate. Era un vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l’azienda. Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo. Però do spesso indizi sui social. Parenti forse, ma niente coppie. Sarà un’edizione particolare. Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono dai mondi più disparati, gente poco nota che ha una storia e un background importante che calza a pennello con il Gf Vip. Ci sarà il mondo dei ...

