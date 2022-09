Formazioni ufficiali PSG Juventus | le scelte degli allenatori

(Di martedì 6 settembre 2022) Ledi PSGmatch valido per la prima giornata della Champions League 2022-23: leEcco gli schieramentidi PSG, match valido per la prima giornata della Champions League 2022-23: PSG (3-4-3): Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. Allenatore: Christophe Galtier.(3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SALISBURGO (AUSTRIA) - Inizia i Austria il cammino in Champions League del Milan , che dopo aver riconquistato lo scudetto vuole tornare protagonista anche in Europa. Sarà il campo del Salisburgo a ...Ledi Salisburgo - Milan SALISBURGO (4 - 3 - 1 - 2): Kohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. All. Jaissle MILAN (4 - 2 - 3 - 1): ...Paris Saint-Germain - Juventus Champions 2022/2023. Diretta Live, orario, formazioni, dove vederla - su Virgilio Sport ...