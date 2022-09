Finite le vacanze, Rai Way ridiscute delle torri broadcast (Di martedì 6 settembre 2022) Rai Way, il dossier torri al cda della Rai Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi e Celestina Dominelli, pag. 23 Dopo la pausa estiva il progetto per il maxi polo delle torri broadcast tra Rai Way, presidio pubblico nel settore, ed Ei Towers (controllata al 6o% da F21 e, per il restante 40%, da Mediaset), torna sul tavolo del cda Rai in attesa dell’insediamento del futuro governo. Nelle prossime riunioni del board di Rai, in agenda per l’8 e il 22 settembre, da quanto risulta al Sole 24 Ore, gli advisor (Pedersoli per gli aspetti legali e Lazard per i profili finanziari) ingaggiati dall’azienda guidata da Carlo Fuortes si limiteranno, per ora, a ragguagliare i consiglieri con due informative (la prima più focalizzata sul Dpcm con cui è stato deciso quest’ulteriore snodo e la seconda più incentrata sulle possibili ... Leggi su tvzoom (Di martedì 6 settembre 2022) Rai Way, il dossieral cda della Rai Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi e Celestina Dominelli, pag. 23 Dopo la pausa estiva il progetto per il maxi polotra Rai Way, presidio pubblico nel settore, ed Ei Towers (controllata al 6o% da F21 e, per il restante 40%, da Mediaset), torna sul tavolo del cda Rai in attesa dell’insediamento del futuro governo. Nelle prossime riunioni del board di Rai, in agenda per l’8 e il 22 settembre, da quanto risulta al Sole 24 Ore, gli advisor (Pedersoli per gli aspetti legali e Lazard per i profili finanziari) ingaggiati dall’azienda guidata da Carlo Fuortes si limiteranno, per ora, a ragguagliare i consiglieri con due informative (la prima più focalizzata sul Dpcm con cui è stato deciso quest’ulteriore snodo e la seconda più incentrata sulle possibili ...

uccellokj : RT @DeaSamantha6: Ed eccomi qui in viaggio per Bergamo,vacanze finite 3 settimane di mare.. abbronzatura top! Vi aspetto a Bergamo per sess… - ENZO58792780 : RT @K__feeet69: Maialiiiii sono tornata!?? ferie finite...si ritorna a lavoro ?????? Come sono andate le vostre vacanze?! #feet #feetfetiche #f… - charolsga : RAGA UFFICIALE È FINITO AGOSTO E SONO FINITE LE VACANZE E NON MI È SUCCESSO NULLA HO SCONFITTO IL MALOCCHIOOO - CpPatrizia : RT @K__feeet69: Maialiiiii sono tornata!?? ferie finite...si ritorna a lavoro ?????? Come sono andate le vostre vacanze?! #feet #feetfetiche #f… - sciantokescia : RT @diehexe68: ragazzi sono dovuta tornare a Trieste x un grave problema familiare. vacanze finite.scusate se non ne paro ma e' personale.s… -