Fermato un ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”: di cosa è accusato (Di martedì 6 settembre 2022) Un ex concorrente de L’Isola dei Famosi sarebbe coinvolto in alcune operazioni della ‘ndrangheta collegate allo spaccio di stupefacenti e alla vendita di armi. Si tratta di un ex pugile e pr dell’Hollywood di Milano che è stato Fermato nell’ambito di un’indagine della Dda milanese, insieme ad altre 13 persone. Ha partecipato a L’Isola dei Famosi 2018, è Franco Terlizzi. Franco Terlizzi de “L’Isola dei Famosi” Fermato per associazione a delinquere La polizia ha Fermato l’uomo, insieme ad altri 13, per associazione a delinquere. Franco Terlizzi sarebbe coinvolto in un associazione che si occupa di traffico di cocaina, hashish e marijuana e dell’intestazione fittizia di beni. Come è coinvolto? Secondo gli accertamenti, ... Leggi su tvzap (Di martedì 6 settembre 2022) Un exdedeisarebbe coinvolto in alcune operazioni della ‘ndrangheta collegate allo spaccio di stupefacenti e alla vendita di armi. Si tratta di un ex pugile e pr dell’Hollywood di Milano che è statonell’ambito di un’indagine della Dda milanese, insieme ad altre 13 persone. Ha partecipato adei2018, è Franco Terlizzi. Franco Terlizzi de “deiper associazione a delinquere La polizia hal’uomo, insieme ad altri 13, per associazione a delinquere. Franco Terlizzi sarebbe coinvolto in un associazione che si occupa di traffico di cocaina, hashish e marijuana e dell’intestazione fittizia di beni. Come è coinvolto? Secondo gli accertamenti, ...

RedazioneLaNews : #Milano Blitz contro la 'ndragheta: fermato ex concorrente Isola dei famosi - pirata_21 : Ex concorrente dell’Isola dei famosi fermato in un blitz sulla ‘ndrangheta. Resta ancora a piede libero il concorre… - antonie85321896 : Operazione anti droga: 13 fermati, anche il volto noto della tv Franco Terlizzi - infoitinterno : Blitz contro la 'ndragheta: fermato ex concorrente Isola dei famosi - zazoomblog : Franco Terlizzi: l’ex pugile e concorrente dell’Isola dei famosi fermato in un blitz sulla ‘ndrangheta - #Franco… -