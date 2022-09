Elezioni: Salvini, 'Fascina al governo? decide FI, non hanno problemi di persone all'altezza' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - Marta Fascina al governo? Non lo so. Berlusconi è stato, è e sarà un grande protagonista della politica, dell'impresa, della cultura dello sport. Poi Forza Italia deciderà chi farà cosa, non penso abbiano il problema di scegliere persone all'altezza". Lo ha detto Matteo Salvini a radio Capital. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - Martaal? Non lo so. Berlusconi è stato, è e sarà un grande protagonista della politica, dell'impresa, della cultura dello sport. Poi Forza Italiarà chi farà cosa, non penso abbiano il problema di scegliereall'". Lo ha detto Matteoa radio Capital.

LaStampa : Cernobbio, tutti contro Salvini su revoca sanzioni alla Russia: 'Campagna irresponsabile' - MediasetTgcom24 : Letta: 'Salvini difende l'Italia o la Russia? E' inquietante' #europee #russia #lega #palermo #letta - CarloCalenda : Avet definito Conte nell’ordine: “burattino di Salvini, “ punto di riferimento dei progressisti” e “per noi c’è so… - n_quadrelli : RT @di_reddito: Solo Salvini può fare perdere le elezioni alla Meloni... And belive me, he will do whatever it takes. - ClaudioBollenti : #Lega sotto il 12%,i malumori dei governisti,il Nord ormai perso,i rapporti con Putin lasciano prevedere problemi p… -