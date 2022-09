Elezioni: Malpezzi, 'partita aperta e solo il Pd può giocarla, Calenda si assumerà sue responsabilità' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - “Questo sistema elettorale può consegnare i 2/3 dei seggi alla destra anche se il 25 settembre non otterrà la maggioranza assoluta dei voti. In questo quadro, è del tutto evidente che l'unica forza in grado di contenere la peggiore destra di sempre sia la coalizione di centro sinistra guidata dal Pd". Lo dice Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd, commentando il video di Enrico Letta ai candidati. "La partita per non consegnare l'Italia a Meloni e Salvini è aperta e possiamo giocarla soprattutto nei 60 collegi uninominali che sono contendibili. Purtroppo, la decisione incomprensibile di Calenda di rompere il patto con noi ha danneggiato in modo significativo il campo progressista e riformista -spiega Malpezzi-. Ed è una grave scelta politica di cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - “Questo sistema elettorale può consegnare i 2/3 dei seggi alla destra anche se il 25 settembre non otterrà la maggioranza assoluta dei voti. In questo quadro, è del tutto evidente che l'unica forza in grado di contenere la peggiore destra di sempre sia la coalizione di centro sinistra guidata dal Pd". Lo dice Simona, presidente dei senatori del Pd, commentando il video di Enrico Letta ai candidati. "Laper non consegnare l'Italia a Meloni e Salvini èe possiamosoprattutto nei 60 collegi uninominali che sono contendibili. Purtroppo, la decisione incomprensibile didi rompere il patto con noi ha danneggiato in modo significativo il campo progressista e riformista -spiega-. Ed è una grave scelta politica di cui ...

