**Elezioni: Conte, 'dl Salvini su migranti fu errore, blocco navale grande sciocchezza'** (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - I decreti Salvini sull'immigrazione, del primo governo Conte, "furono un errore: quando si fanno degli errori va ammesso. Nelle loro versioni originali erano indigeribili", poi si sono comunque rivelati "inefficaci" perché il "vero problema è l'integrazione: chi arriva in Italia spesso è disperato, accanirsi è crudele, incivile. Quando nel centrodestra parlano di blocco navale dicono una grande sciocchezza". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite del Corrieretv. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - I decretisull'immigrazione, del primo governo, "furono un: quando si fanno degli errori va ammesso. Nelle loro versioni originali erano indigeribili", poi si sono comunque rivelati "inefficaci" perché il "vero problema è l'integrazione: chi arriva in Italia spesso è disperato, accanirsi è crudele, incivile. Quando nel centrodestra parlano didicono una". Così il leader del M5S Giuseppe, ospite del Corrieretv.

