“È confermato”. Giulia Salemi, si è scoperto: succederà nei prossimi giorni. Fan felici per lei (Di martedì 6 settembre 2022) Colpo di scena su Giulia Salemi, pronta per una nuova avventura professionale. Una trasmissione sta per accoglierla e si tratterà per lei di un momento veramente fantastico. Siamo anche certi che qualche lacrimuccia potrebbe scendere sul suo visto, visto che non sarà così semplice contenere le fortissime emozioni che arriveranno inevitabilmente. La notizia, circolata anche nelle scorse settimane, ha trovato adesso piena conferma e potremmo parlare praticamente di semi ufficialità. A breve vi racconteremo di Giulia Salemi, vicina a sbarcare in questa trasmissione, intanto nel mese di agosto il sito Dagospia ha già sganciato una bomba clamorosa e positiva su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. In particolare, è stato il giornalista Ivan Rota a scrivere una notizia che era inaspettata ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Colpo di scena su, pronta per una nuova avventura professionale. Una trasmissione sta per accoglierla e si tratterà per lei di un momento veramente fantastico. Siamo anche certi che qualche lacrimuccia potrebbe scendere sul suo visto, visto che non sarà così semplice contenere le fortissime emozioni che arriveranno inevitabilmente. La notizia, circolata anche nelle scorse settimane, ha trovato adesso piena conferma e potremmo parlare praticamente di semi ufficialità. A breve vi racconteremo di, vicina a sbarcare in questa trasmissione, intanto nel mese di agosto il sito Dagospia ha già sganciato una bomba clamorosa e positiva sue Pierpaolo Pretelli. In particolare, è stato il giornalista Ivan Rota a scrivere una notizia che era inaspettata ...

