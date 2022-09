Covid in Toscana: 9 morti (6 uomini e 3 donne), oggi 6 settembre. E 1.218 nuovi contagi (Di martedì 6 settembre 2022) Sono 9 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 6 settembre 2022. Si tratta di 6 uomini e 3 donne con età media di 90 anni. Mentre sono risaliti, in maniera consistente, i nuovi contagiati: 1.218 (158 confermati con tampone molecolare e 1.060 da test rapido antigenico) con età media di 53 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 6 settembre 2022) Sono 9 iper coronavirus, in2022. Si tratta di 6e 3con età media di 90 anni. Mentre sono risaliti, in maniera consistente, iati: 1.218 (158 confermati con tampone molecolare e 1.060 da test rapido antigenico) con età media di 53 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

