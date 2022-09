Corsport | Liverpool con molte assenze a centrocampo

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 settembre 2022) Ilarriva a Napoli in emergenza per l’assenza di un bel po’ di uomini. Ne scrive il Corriere dello Sport: Forse il reparto più martoriato è il. Thiago Alcantara potrebbe rientrare contro il Napoli, ma è assente dalla prima di campionato, mentre capitan Henderson ne avrà per qualche settimana almeno. Indisponibili pure i rincalzi: Oxlade-Chamberlain e Keita non sono stati nemmeno iscritti alle liste Champions, zero minuti finora per Curtis Jones. Si spiega così anche l’arrivo di Arthur in prestito dalla Juve: mancano gli uomini. Non a caso contro il Napoli sarà piena emergenza in mezzo al campo. Tolti Elliott e Fabinho, Klopp ha poche alternative. Arthur è appena arrivato, Fabio Carvalho si è infortunato nel derby, Thiago non gioca da inizio agosto. Possibile l’impiego di Matip aoppure il cambio di ...