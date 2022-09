Come funzionano le recensioni online e perché sono importanti (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiMolto probabilmente avrete notato anche voi Come, anche chi fino a poco tempo fa non se lo sarebbe neanche mai sognato, un po’ tutte le generazioni di oggi passano volenti o nolenti per il mondo dell’online. Soprattutto dopo l’arrivo del Covid – 19, infatti, sempre più persone si sono trovate ad interfacciarsi con la rete, a lavorarci, a tenersi in contatto, a svagarsi ed anche a fare shopping e molto altro. Sia durante le settimane della prima quarantena che durante i mesi successivi, ed oramai abbiamo superato abbondantemente la quota dei due anni, gli studenti hanno potuto seguire le lezioni e sostenere gli esami online, i lavoratori hanno continuato a lavorare a distanza, i giocatori si sono sbizzarriti su Steam, GOG eccetera, i fruitori di cinema e serie TV si ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiMolto probabilmente avrete notato anche voi, anche chi fino a poco tempo fa non se lo sarebbe neanche mai sognato, un po’ tutte le generazioni di oggi passano volenti o nolenti per il mondo dell’. Soprattutto dopo l’arrivo del Covid – 19, infatti, sempre più persone sitrovate ad interfacciarsi con la rete, a lavorarci, a tenersi in contatto, a svagarsi ed anche a fare shopping e molto altro. Sia durante le settimane della prima quarantena che durante i mesi successivi, ed oramai abbiamo superato abbondantemente la quota dei due anni, gli studenti hanno potuto seguire le lezioni e sostenere gli esami, i lavoratori hanno continuato a lavorare a distanza, i giocatori sisbizzarriti su Steam, GOG eccetera, i fruitori di cinema e serie TV si ...

lorepregliasco : Ovvero: una ampia maggioranza alla Camera e al Senato. Ovviamente tutto può cambiare, ma se non si capisce come fun… - CarloStagnaro : Come funzionano i sistemi elettrici? Da cosa dipendono i prezzi? Ha senso, ed è possibile, disaccoppiare le… - TommyBrain : COME FUNZIONANO DAVVERO I GRANDI SOCIAL...' - IacobellisT : COME FUNZIONANO DAVVERO I GRANDI SOCIAL...' - ZanetTomas : RT @AlbertoContri: Chi vuole capire finalmente come funziona il sistema immunitario e come funzionano i cosiddetti vaccini, non si perda qu… -