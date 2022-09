Cingolani: "L'Italia non dipende dalla Russia. E loro devono vendere il gas" | VIDEO (Di martedì 6 settembre 2022) La chiusura del gasdotto Nord Stream «su cui stanno un po' giocando da mesi», comporta «una riduzione di circa 10-12 milioni di metri cubi al giorno su un totale giornaliero da 150 a 170 mln di metri cubi: si parla di una cosa abbastanza piccola che è compensata dai nuovi fornitori». Lo ha detto il ministro della Transizione energetica Roberto Cingolani durante la trasmissione "Il Cavallo e la Torre" in onda oggi, 6 settembre, su Rai3. È evidente - ha spiegato il ministro - che più andiamo avanti e più in fretta facciamo i rigassificatori meno dipenderemo dalla Russia. Oggi abbiamo dimezzato la dipendenza dal gas russo». E se ci fosse chisuura totale? «Abbiamo tenuto la parte industriale al momento fuori dal sacrifico - ha risposto il ministro - si può stringere di più la cinghia, possiamo ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) La chiusura del gasdotto Nord Stream «su cui stanno un po' giocando da mesi», comporta «una riduzione di circa 10-12 milioni di metri cubi al giorno su un totale giornaliero da 150 a 170 mln di metri cubi: si parla di una cosa abbastanza piccola che è compensata dai nuovi fornitori». Lo ha detto il ministro della Transizione energetica Robertodurante la trasmissione "Il Cavallo e la Torre" in onda oggi, 6 settembre, su Rai3. È evidente - ha spiegato il ministro - che più andiamo avanti e più in fretta facciamo i rigassificatori menoremo. Oggi abbiamo dimezzato lanza dal gas russo». E se ci fosse chisuura totale? «Abbiamo tenuto la parte industriale al momento fuori dal sacrifico - ha risposto il ministro - si può stringere di più la cinghia, possiamo ...

