Calcio | Conference League | ceco Orel arbitra Fiorentina-Rfs Riga

Nyon, 6 set. - (Adnkronos) - L'arbitro ceco Pavel Orel dirigerà il match d'esordio della Fiorentina in Conference League, in programma giovedì 8 settembre alle 18.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, contro i lettoni dell'Rfs Riga. La partita è valida per la prima giornata del Gruppo A.

