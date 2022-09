Bayern Monaco, pronto il sostituto di Lewandowski: dalla Premier! (Di martedì 6 settembre 2022) Il Bayern Monaco non ha sostituito Robert Lewandowski con un’altra prima punta. Nonostante Sadio Mané non abbia sicuramente deluso le aspettative, i bavaresi avrebbero l’idea per il prossimo numero 9. Il grande nome della prossima estate, come riportato da Bild, potrebbe essere Harry Kane, in scadenza nel 2024 con il Tottenham. Harry Kane Tottenham I tedeschi, avrebbero contattato il fratello e agente del bomber inglese, con l’obiettivo di portarlo a Monaco di Baviera nell’estate 2023. Il centravanti degli Spurs, ha cominciato la stagione con il botto: 5 gol in 6 presenze, con Antonio Conte al timone che, come oramai ci ha abituati, ha rivitalizzato il club. Vittorio Assenza Leggi su rompipallone (Di martedì 6 settembre 2022) Ilnon ha sostituito Robertcon un’altra prima punta. Nonostante Sadio Mané non abbia sicuramente deluso le aspettative, i bavaresi avrebbero l’idea per il prossimo numero 9. Il grande nome della prossima estate, come riportato da Bild, potrebbe essere Harry Kane, in scadenza nel 2024 con il Tottenham. Harry Kane Tottenham I tedeschi, avrebbero contattato il fratello e agente del bomber inglese, con l’obiettivo di portarlo adi Baviera nell’estate 2023. Il centravanti degli Spurs, ha cominciato la stagione con il botto: 5 gol in 6 presenze, con Antonio Conte al timone che, come oramai ci ha abituati, ha rivitalizzato il club. Vittorio Assenza

