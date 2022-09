Vaccini aggiornati a Omicron, ok Aifa (Di lunedì 5 settembre 2022) Seguendo l’orientamento dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), ieri anche l’Agenzia Italiana Aifa ha approvato l’utilizzo come richiamo dei Vaccini Pfizer e Moderna aggiornati alle varianti Omicron. Saranno somministrati in chi L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 5 settembre 2022) Seguendo l’orientamento dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), ieri anche l’Agenzia Italianaha approvato l’utilizzo come richiamo deiPfizer e Modernaalle varianti. Saranno somministrati in chi L'articolo proviene da il manifesto.

AlexBazzaro : Covid, Speranza: “tra 10 giorni prime forniture di vaccini aggiornati”. Non ha capito che tra venti giorni le sue… - repubblica : Vaccini, ok dell'Aifa a quelli aggiornati contro Omicron [a cura di Redazione Cronaca] - ilpost : L’Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato i due vaccini aggiornati contro Omicron 1 - lottodasola : ??Il dittatore farmaceutico Trudeau sta minacciando la popolazione canadese di far tornare severe restrizioni, se a… - ES1670 : RT @Cartabellotta: Da #AIFA via libera ai #vaccini #COVID aggiornati a #Omicron #BA1 ??Possono essere usati come booster dopo tre mesi dal c… -