Torrecuso | i filari accoglienti | storie di integrazione e dati dell’amministrazione Iannella

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 8 minuti(Bn) – Ildelle viti divanno verso nuovi orizzonti, come cita il titolo del panel che si è svolto nel Piccolo Comune del Welcome sannita durante la Rassegna enologica “Vinestate” 2022. Tutti presenti al tavolo della discussione sul tema “Lavoro e inclusione”. Ma, sullo sfondo, anche l’azione di vicinanza e accoglienza che la Rete dei Piccoli Comuni del Welcome sta facendo con il progetto MEAN (leggi qui e qui): in collegamento, infatti, in sala c’è il Comune ucraino di Kobleve (nel video in Youtube, il territorio di una delle aziende produttrici di vino), nell’oblast’ di Mykolaiv.– Nel 2018ha scelto di attivare il SAI, Sistema Accoglienza Inclusione (che prima si chiamava ...