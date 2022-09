Tennis, entry list 2022 Atp e Wta: tutti i partecipanti torneo per torneo (Di lunedì 5 settembre 2022) Tutte le entry list dei tornei della stagione Tennistica Atp e Wta 2022. Da Novak Djokovic a Rafael Nadal, con Daniil Medvedev e Alexander Zverev pronti a diventare sempre più grandi. Punto interrogativo sulle condizioni di Roger Federer, mentre piena fiducia agli azzurri Jannik Sinner e Matteo Berrettini, determinati a confermarsi in Top 10 ma non ad accontentarsi. Occhi puntati anche sul femminile, con Barty numero uno del mondo insidiata da Sabalenka e non solo. Tanta attesa anche per le nuove leve, su tutte Emma Raducanu. Non dimentichiamo poi le azzurre, con Camila Giorgi e Jasmine Paolini a guidare il movimento. Questo e altro caratterizzerà la stagione 2022, di seguito le entry list aggiornate ogni settimana. Clicca i link sottostanti per accedere alle ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Tutte ledei tornei della stagionetica Atp e Wta. Da Novak Djokovic a Rafael Nadal, con Daniil Medvedev e Alexander Zverev pronti a diventare sempre più grandi. Punto interrogativo sulle condizioni di Roger Federer, mentre piena fiducia agli azzurri Jannik Sinner e Matteo Berrettini, determinati a confermarsi in Top 10 ma non ad accontentarsi. Occhi puntati anche sul femminile, con Barty numero uno del mondo insidiata da Sabalenka e non solo. Tanta attesa anche per le nuove leve, su tutte Emma Raducanu. Non dimentichiamo poi le azzurre, con Camila Giorgi e Jasmine Paolini a guidare il movimento. Questo e altro caratterizzerà la stagione, di seguito leaggiornate ogni settimana. Clicca i link sottostanti per accedere alle ...

Tennis_Ita : WTA 250 Parma, entry list di lusso con Samsonova e Cornet. Trevisan guida il seeding: 'Proverò a renderla una setti… - Tennis_Ita : ATP 250 Sofia, entry list: Sinner a caccia del terzo alloro consecutivo. Al via anche Musetti, Fognini e Sonego - meftennisevents : ???? #ParmaLadiesOpen presented by @gruppoiren Entry List ?? Tutte le info per accedere sul sito… - TennisWorldit : ATP 250 Sofia - É valanga azzurra in Bulgaria: presenti Sinner, Musetti e Fognini: E' stata pubblicata l'entry list… - ATP_Entry : Berrettini ???? 26 61 76(4) 76(7) Grenier ???? (K. Rask) #USOpen #USOpen2022 #ATPTour #ATP #tennis -