Solo uno sguardo dove vedere gli episodi in tv | streaming | replica

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 5 settembre 2022)UNO. Da lunedì 5 settembre 2022 arriva su Canale 5 la mini serie tv francese in sei parti Juste un regard, adattamento del bestseller di Harlan Coben, Just One Look (Identità al buio, Mondadori), con protagonista Virginie Ledoyen. Ecco di seguitole puntate in tv,unogliin tv eLe puntate della fictionunoandranno in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa con duea settimana. Sarà possibile seguire la diretta anche in ...