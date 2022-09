Signorini sulla sieropositività di Ciacci: «Garantita massima libertà di scelta ai coinquilini. Nessuno si è tirato indietro» (Di lunedì 5 settembre 2022) Alfonso Signorini al GFVIP La sieropositività di Giovanni Ciacci, concorrente ufficiale della prossima edizione del Grande Fratello Vip, continua a far discutere. A due settimane dall’inizio del reality, Alfonso Signorini è infatti ritornato sull’argomento, specificando che ha scelto di informare in anticipo i coinquilini della nuova edizione del GF per permettere loro di scegliere se prendere parte o meno al programma. Una frase che non è passata inosservata e che ha generato diverse polemiche sul web. “Il tema della sieropositività lo sento molto perché in Italia c’è un’enorme ignoranza a riguardo. Identificare una patologia con un’orientamento sessuale è la cosa più sbagliata“ ha detto Signorini sulle pagine di Sorrisi, sottolineando che ha fatto fuoco e fiamme ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 settembre 2022) Alfonsoal GFVIP Ladi Giovanni, concorrente ufficiale della prossima edizione del Grande Fratello Vip, continua a far discutere. A due settimane dall’inizio del reality, Alfonsoè infatti ritornato sull’argomento, specificando che ha scelto di informare in anticipo idella nuova edizione del GF per permettere loro di scegliere se prendere parte o meno al programma. Una frase che non è passata inosservata e che ha generato diverse polemiche sul web. “Il tema dellalo sento molto perché in Italia c’è un’enorme ignoranza a riguardo. Identificare una patologia con un’orientamento sessuale è la cosa più sbagliata“ ha dettosulle pagine di Sorrisi, sottolineando che ha fatto fuoco e fiamme ...

