Serie A | La riflessione di Mourinho dopo l’umiliazione contro l’Udinese

José Mourinho, allenatore della Roma, dichiarato dopo la pesante sconfitta contro l'Udinese (4-0), il primo di giornata, che preferisce "perdere una partita 4-0 che quattro partite 1-0". "Preferirei perdere una partita 4-0 che quattro partite 1-0. Perdere una partita è solo tre punti e quattro partite è dodici punti. È difficile, ma non vediamo l'ora. Abbiamo 10 punti, ci siamo. Ci facciamo strada", ha detto l'allenatore dopo la vittoria

