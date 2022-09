Sciopero dei treni, disagi in vista per il 9 settembre (Di lunedì 5 settembre 2022) Tornano gli scioperi dei treni. Il 9 settembre incroceranno le braccia macchinisti e capitreno di trenitalia, Italo, Trenord, trenitalia Tper. Lo stop dal lavoro sarà di 8 ore: dalle 9 alle 17. A proclamare la protesta sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa. Il motivo alla base della protesta riguarda le violenze che sui treni si verificano ai danni del personale. Per dirlo con le parole del comunicato sindacale, “per gravi eventi lesivi della sicurezza e dell‘incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori“. “A tutt’oggi, preso atto dell’ennesima aggressione al personale in servizio sui treni – denunciano le organizzazioni sindacali – non si è apprezzato alcun intervento da parte dei datori di lavoro“. Il riferimento è “all’aumento ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 5 settembre 2022) Tornano gli scioperi dei. Il 9incroceranno le braccia macchinisti e capitreno ditalia, Italo, Trenord,talia Tper. Lo stop dal lavoro sarà di 8 ore: dalle 9 alle 17. A proclamare la protesta sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa. Il motivo alla base della protesta riguarda le violenze che suisi verificano ai danni del personale. Per dirlo con le parole del comunicato sindacale, “per gravi eventi lesivi della sicurezza e dell‘incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori“. “A tutt’oggi, preso atto dell’ennesima aggressione al personale in servizio sui– denunciano le organizzazioni sindacali – non si è apprezzato alcun intervento da parte dei datori di lavoro“. Il riferimento è “all’aumento ...

