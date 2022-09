Putin, il gas e quel monito alla Ue lanciato dal capo dello Stato a Cernobbio (Di lunedì 5 settembre 2022) La settimana che si è appena conclusa ha registrato un giro di vite verso il basso di tutte le questioni negative attualmente in essere in Italia e in Europa, isola compresa. È continuato così il percorso iniziato ormai da due anni della serie nera di eventi negativi che è arrivata ormai vicina al colmo della misura. Più precisamente al punto di non ritorno allo status di prima che la Russia iniziasse la cosiddetta “operazione militare speciale”, per definirla con il vero nome l’invasione della Ucraina. È Stato così che la riunione a Bruxelles dei ministri per per l’economia si è pronunciato a favore dell’introduzione di un tetto al prezzo del gas e altrettanto ha fatto la Commissione Europea. Tale presa di posizione allargata ha contribuito ancor più a dar forza al già crescente risentimento del Cremlino. Lo stesso è arrivato a dichiarare che Gazprom ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 settembre 2022) La settimana che si è appena conclusa ha registrato un giro di vite verso il basso di tutte le questioni negative attualmente in essere in Italia e in Europa, isola compresa. È continuato così il percorso iniziato ormai da due anni della serie nera di eventi negativi che è arrivata ormai vicina al colmo della misura. Più precisamente al punto di non ritorno allo status di prima che la Russia iniziasse la cosiddetta “operazione militare speciale”, per definirla con il vero nome l’invasione della Ucraina. Ècosì che la riunione a Bruxelles dei ministri per per l’economia si è pronunciato a favore dell’introduzione di un tetto al prezzo del gas e altrettanto ha fatto la Commissione Europea. Tale presa di posizionergata ha contribuito ancor più a dar forza al già crescente risentimento del Cremlino. Lo stesso è arrivato a dichiarare che Gazprom ...

