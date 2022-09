Permessi umanitari | basta intenzione di seria integrazione

(Di lunedì 5 settembre 2022) Via libera dalla Cassazione alla concessione deidi soggiorno per motiviin favore dei migranti che hanno la "" di integrarsi nel nostro Paese, attestata dallo ...

Agenzia ANSA

Via libera dalla Cassazione alla concessione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in favore dei migranti che hanno la "seria intenzione" di integrarsi nel nostro Paese, attestata dallo studi ...Accolto il ricorso, ha diritto a restare in Italia per motivi umanitari anche senza il posto fisso, che è "difficile per tutti". Lo studio ...