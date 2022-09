Paul Pogba alla fine si opera: almeno sei settimane di stop. Il rischio è di rivederlo nella Juve dopo i Mondiali in Qatar (se li farà) (Di lunedì 5 settembre 2022) alla fine sarà intervento chirurgico, al contrario di quanto deciso a inizio agosto. Il centrocampista della Juventus Paul Pogba, infatti, ha deciso di operarsi al ginocchio destro per il recupero dall’infortunio che lo sta tenendo fuori in questo avvio di stagione, complicando non poco i piani e le strategie della Juventus. Lunghi, del resto, i tempi di recupero: sono previste circa sei settimane di stop, con il rischio concreto di rivedere il centrocampista francese in Serie A dopo il Mondiale in Qatar. La notizia è arrivata al termine di una giornata in cui Pogba ha ripreso a correre sui campi di allenamento del club torinese. “Ieri (domenica) e oggi (lunedì) ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022)sarà intervento chirurgico, al contrario di quanto deciso a inizio agosto. Il centrocampista dellantus, infatti, ha deciso dirsi al ginocchio destro per il recupero dall’infortunio che lo sta tenendo fuori in questo avvio di stagione, complicando non poco i piani e le strategie dellantus. Lunghi, del resto, i tempi di recupero: sono previste circa seidi, con ilconcreto di rivedere il centrocampista francese in Serie Ail Mondiale in. La notizia è arrivata al termine di una giornata in cuiha ripreso a correre sui campi di allenamento del club torinese. “Ieri (domenica) e oggi (lunedì) ha ...

