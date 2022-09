Milan, Rebic assente in rifinitura: non recupera per il Salisburgo (Di lunedì 5 settembre 2022) Stefano Pioli non recupera Ante Rebic. L’attaccante ex Eintracht non era presente alla rifinitura del Milan per la prima sfida di Champions League della fase a gironi, contro il Salisburgo in programma domani sera. L’attaccante, che nell’ultima settimana ha svolto lavoro differenziato per un fastidio alla schiena, non sarà a disposizione per il match. Assenti anche Krunic e Florenzi, infortunati. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Stefano Pioli nonAnte. L’attaccante ex Eintracht non era presente alladelper la prima sfida di Champions League della fase a gironi, contro ilin programma domani sera. L’attaccante, che nell’ultima settimana ha svolto lavoro differenziato per un fastidio alla schiena, non sarà a disposizione per il match. Assenti anche Krunic e Florenzi, infortunati. SportFace.

