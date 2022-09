Michele Bravi all’esordio da attore a Venezia | «Dopo la pandemia avevo bisogno di contatto con le persone | il cinema per me una scommessa»

(Di lunedì 5 settembre 2022) La voce di– classe ‘94, nato a Città di Castello – non cambia mai; conserva sempre la stessa vibrante delicatezza. Mentre parla, canta o recita, ripercorre strade fatte di profondità e curve leggere. Non gira attorno alle cose; va dritta al punto. Ed è chiara, precisa e determinata. Amanda di Carolina Cavalli, presentato nella sezione Orizzonti Extra di, prodotto da Elsinore Film, Wildside e Tenderstories e aldal 13 ottobre con I Wonder Pictures, segna l’esordio dinelcome. «Ci ho messo un po’ a prendere questa decisione», spiega, «perché mi sono sempre sentito limitato». Da cosa?«Dal mio senso del pudore. Ho iniziato con la musica, e ho deciso di continuare solo con la musica. Questa decisione l’ho presa ...

michele_bravi : “Amanda” Il film uscirà al cinema il 13 ottobre. - AboutEleonora12 : RT @vivereitalia: Mostra Venezia, Michele Bravi: 'Festival attento a diritti civili ma c'è ancora tanto da fare' - YourMellon : RT @turchettosofia: @michele_bravi tutti tanto fieri di te?? - ildiariodimarta : RT @turchettosofia: @michele_bravi tutti tanto fieri di te?? - simbaissad : che bello Michele Bravi -

Adnkronos

Al suo fianco: Galatea Bellugi,, Monica Nappo, Margherita Maccapani Missoni ("faccio la stilista e il personaggio che interpreto mi somiglia") e Giovanna Mezzogiorno. In sala dal 13 ...Un commento a parte per il sorprendente cantante, qui nel ruolo di uno spacciatore, che rivela un sorprendente talento. Una storia esile (e i 90 minuti di durata sembrano davvero ... Mostra Venezia, Michele Bravi: "Festival attento a diritti civili ma c'è ancora tanto da fare" Nel film 'Amanda' è una giovane in cerca di un'amica. "Oggi abbiamo tantissime informazioni e sempre più strumenti a cui ...Grande successo per il concerto di Michele Bravi di sabato 3 settembre. Il forte temporale che ha preceduto lo spettacolo non ha scoraggiato gli oltre ottocento spettatori che si erano dati appuntamen ...