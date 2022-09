Letta manicheo scopre che la politica non è solo rosso o nero

Leggi su panorama

(Di lunedì 5 settembre 2022) Il progetto di polarizzare lo scontro tra Pd e centrodestra non sta funzionando. Il segretario demche sono più bravi quelli del terzo polo a farsi passare come eredi di Mario Draghi. Il rischio è perdere molti più sostenitori del previsto e quindi far sfumare l'idea del voto utile contro i fascismi. Il tentativo di Enricodi polarizzare lo scontro, ossia di presentare le elezioni come una corsa a due tra il Pd e il centrodestra, sembra essere fallito.si è prima giocato la carta del pericolo fascista, spalleggiato da Repubblica, ma sono partiti troppo presto, bruciando l’argomento. Poi è andato sui media internazionali presentando la destra come un pericolo per la democrazia, per il bilancio dello Stato, per la tenuta dell’Unione europea, cavallo di Troia di Vladimir Putin. Una rappresentazione iperbolica, ...