La Pro Loco di Angri lancia la rassegna "Incontri d'Autore (Di lunedì 5 settembre 2022) di Anna Villani Aldo Severino, Presidente della Pro Loco Angri, è una figura angrese geniale, mantiene un profilo basso, ma produce risultati ineguagliabili sul piano politico, sempre professionale, ricco di idee e di iniziative. Probabilmente non termina nemmeno i lavori in corso che ne ha in mente subito di altri. L'estate che ci stiamo lasciando alle spalle ha visto il suo cartellone con quattro eventi a movimentare l'estate ad Angri. Un merito di impegno che la gente ricambia con ampia partecipazione. Ora, torna con un nuovo programma culturale, che ha inaugurato venerdì sera nella ex Pinacoteca del Castello Doria. Il primo di 10 serate che termineranno il 20 ottobre prossimo. Severino ha aperto con Gaetanina Longobardi e la sua Armonia amalfitana con Pippo Della Corte come moderatore, tra la presentazione del testo e gli ...

