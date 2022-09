Kabul | kamikaze si fa esplodere vicino all' ambasciata russa | almeno 6 i morti | anche due funzionari

Agenzia_Ansa : Attentato kamikaze davanti all'ambasciata russa a Kabul, 25 morti. Tra le vittime due funzionari della sede diploma… - rtl1025 : ??Un attentato kamikaze è avvenuto stamattina davanti all'ambasciata russa di #Kabul in #Afghanistan nel momento in… - SkyTG24 : Afghanistan, attentato kamikaze davanti ad ambasciata russa a Kabul - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: Attentato kamikaze davanti all'ambasciata russa a Kabul, 25 morti. Tra le vittime due funzionari della sede diplomatica #… - Lucavad72 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 6, e non 25, le vittime dell'attentato all'ambasciata russa a Kabul. Secondo il portavoce della Sicurezza della capi… -

Sono 6, e non 25, le vittime dell'attentato suicida di stamane all'ambasciata russa a. Secondo il portavoce della Sicurezza della capitale afghana, Khalid Zadran, ilvoleva farsi esplodere tra la folla in fila per ottenere un visto, ma è stato ucciso dalle guardie prima ...L'ONU La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama) 'condanna' l'esplosione avvenuta fuori dall'ambasciata russa a, la capitale afghana da un anno di nuovo in mano ai ...Nessun gruppo ha finora rivendicato la responsabilità dell'attentato, il primo contro una missione straniera da quando i talebani hanno preso il potere ...Sono 6, e non 25, le vittime dell'attentato suicida di stamane all'ambasciata russa a Kabul. Secondo il portavoce della Sicurezza della capitale afghana, Khalid Zadran, il kamikaze voleva farsi esplod ...