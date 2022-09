Inter, questione portiere: per Onana è imminente debutto, già in campo contro il Bayern? (Di lunedì 5 settembre 2022) Gli ultimi momenti di calciomercato lasciando l’Inter con una serie di Interrogativi: ci saranno operazioni last minute? O la rosa che accompagnerà la stagione di Inzaghi si è delineata? Tuttavia, una delle questioni aperte riguarda il portiere. I numeri di Samir Handanovic parlano da soli: non è più uno dei capisaldi della squadra come lo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Gli ultimi momenti di calciomercato lasciando l’con una serie dirogativi: ci saranno operazioni last minute? O la rosa che accompagnerà la stagione di Inzaghi si è delineata? Tuttavia, una delle questioni aperte riguarda il. I numeri di Samir Handanovic parlano da soli: non è più uno dei capisaldi della squadra come lo L'articolo

lelekonka : @bergomifabio @calciomercatoit Mi perdoni Dottor Bergomi ma l’arbitro in questione è lo stesso #MaurizioRusso che s… - Favoletta1982 : @CheccoCasano Il mercato è finito ma ottimo svincolati ci sono, ma non è questione di numero ma di modulo. Però ora… - mikemegnon : RT @peteW4P: È normale. Esattamente come quando a scuola si dava del lei a professore, il quale si rivolgeva agli studenti con il tu. È un… - LucaRubiconti : RT @peteW4P: È normale. Esattamente come quando a scuola si dava del lei a professore, il quale si rivolgeva agli studenti con il tu. È un… - Ciocio93 : La triste storia sulla questione Handanovic è che sta diventando una questione ideologica e personale. Poi sti cazzi dell’Inter. Bah -