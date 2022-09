Harry Styles bacia Nick Kroll al Festival di Venezia (Di lunedì 5 settembre 2022) Harry Styles questa settimana è sbarcato a Venezia per il Festival del Cinema. L’ex One Direction infatti recita nel nuovo film di Olivia Wilde, Don’t Worry Darling, un film di fantapolitica ambientato negli anni Cinquanta. Durante la proiezione di oggi c’è stata una standing ovation e subito dopo il cantante ha preso il collega Nick Kroll e l’ha baciato in bocca. Dopo tutte le polemiche sulla regista e i rumor sulla rabbia della protagonista, Florence Pugh, per fortuna c’è Harry che dispensa amore. ~ Harry e Nick Kroll alla proiezione di #DontWorryDarling a #Venezia79pic.twitter.com/AuM8vcu1oj — Harry Styles Italia (@HStylesItalia) ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 settembre 2022)questa settimana è sbarcato aper ildel Cinema. L’ex One Direction infatti recita nel nuovo film di Olivia Wilde, Don’t Worry Darling, un film di fantapolitica ambientato negli anni Cinquanta. Durante la proiezione di oggi c’è stata una standing ovation e subito dopo il cantante ha preso il collegae l’hato in bocca. Dopo tutte le polemiche sulla regista e i rumor sulla rabbia della protagonista, Florence Pugh, per fortuna c’èche dispensa amore. ~alla proiezione di #DontWorryDarling a #79pic.twitter.com/AuM8vcu1oj —Italia (@HItalia) ...

