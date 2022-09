Elezioni: Conte, 'rincari minano diritto studio, no a scuola lusso per pochi' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Libri di testo, zaini, diari, cancelleria: quest'anno, complice la crisi che sta mettendo in ginocchio già troppe famiglie, gli esperti hanno stimato una spesa che può sfiorare anche i 1300 euro a figlio. rincari devastanti, che mettono in seria discussione la fruizione del sacrosanto diritto allo studio. Questa mattina sono andato a parlarne con madri e padri che, con i loro ragazzi, affollano lo storico mercato dei libri usati a Lungotevere Oberdan, nel cuore di Roma. Mi hanno raccontato le loro difficoltà e su un punto ci siamo trovati subito d'accordo: la scuola non può essere un lusso per pochi". Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte. "Abbiamo proposte concrete per fronteggiare questa emergenza: abbassare il tetto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Libri di testo, zaini, diari, cancelleria: quest'anno, complice la crisi che sta mettendo in ginocchio già troppe famiglie, gli esperti hanno stimato una spesa che può sfiorare anche i 1300 euro a figlio.devastanti, che mettono in seria discussione la fruizione del sacrosantoallo. Questa mattina sono andato a parlarne con madri e padri che, con i loro ragazzi, affollano lo storico mercato dei libri usati a Lungotevere Oberdan, nel cuore di Roma. Mi hanno raccontato le loro difficoltà e su un punto ci siamo trovati subito d'accordo: lanon può essere unper". Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe. "Abbiamo proposte concrete per fronteggiare questa emergenza: abbassare il tetto di ...

petergomezblog : Elezioni, Conte: “Con questo vertice del Pd sarà molto improbabile dialogare dopo il voto” - DavidPuente : In che modo il @Mov5Stelle intende finanziare il riscatto gratuito della laurea? Nel programma non lo spiega Artic… - Linkiesta : #Conte punta sul populismo al quadrato, metà “lauriano” metà venezuelano, per tenersi a galla L’avvocato grillino… - lettore1969 : Addirittura quelli di fdi avevano pensato di multare il giovane che rifiuta proposte di lavoro, tutto per fare cont… - ValeriaSanna16 : RT @LaNotiziaTweet: Conte chiude al Pd che non molla l’agenda Draghi e smonta le proposte sfascia-conti del Centrodestra: “Il Movimento sar… -