Covid, buone notizie: Centaurus è come Omicron 5 (Di lunedì 5 settembre 2022) Una buna notizia sul fronte della lotta alla pandemia da Covid-19: la nuova sottovariante di Omicron BA.2.75, ribattezzata dai social ‘Centaurus’, non è più resistente ai nostri anticorpi rispetto alla variante Omicron 5 attualmente dominante. E’ quanto emerge da uno studio del Karolinska Institutet, in Svezia, pubblicato sul ‘Lancet infectious diseases’: una evidenza ritenuta “molto positiva” e “molto rassicurante” dai ricercatori perché ciò significa che in caso di una ondata di questa sottovariante, non sfugge agli anticorpi sviluppati con Omicron 5. Lo studio Lo studio ha infatti voluto testare la capacità di ‘Centaurus’, rilevata a maggio scorso in India dove si è diffusa molto, per poi ‘raggiungere’ altri Paesi del mondo, Svezia compresa, dove è stata studiata dai ricercatori del ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 settembre 2022) Una buna notizia sul fronte della lotta alla pandemia da-19: la nuova sottovariante diBA.2.75, ribattezzata dai social ‘’, non è più resistente ai nostri anticorpi rispetto alla variante5 attualmente dominante. E’ quanto emerge da uno studio del Karolinska Institutet, in Svezia, pubblicato sul ‘Lancet infectious diseases’: una evidenza ritenuta “molto positiva” e “molto rassicurante” dai ricercatori perché ciò significa che in caso di una ondata di questa sottovariante, non sfugge agli anticorpi sviluppati con5. Lo studio Lo studio ha infatti voluto testare la capacità di ‘’, rilevata a maggio scorso in India dove si è diffusa molto, per poi ‘raggiungere’ altri Paesi del mondo, Svezia compresa, dove è stata studiata dai ricercatori del ...

