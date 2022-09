Come il Napoli ha esposto i problemi di Sarri (Di lunedì 5 settembre 2022) Maurizio Sarri ha lasciato Napoli da più di quattro anni, e nel frattempo ha cambiato tre squadre, eppure il ricordo di quella squadra continua ad accompagnarlo Come un’ombra. Subito dopo il bruciante pareggio contro la Sampdoria di mercoledì, in vista della successiva sfida di alta classifica contro la sua ex squadra, gli hanno chiesto: è più forte il suo Napoli o quello di oggi? «Il mio Napoli oggi alla fine primo tempo avrebbe vinto 3-0», ha risposto Sarri rimproverando alla sua Lazio una scarsa freddezza sotto porta, non certo la prima caratteristica che ci viene in mente pensando al suo Napoli. Questo rimando continuo al passato, a cui va detto non si sottraggono nemmeno le squadre che decidono di metterlo sotto contratto (basti pensare al video con gli orsi ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 5 settembre 2022) Maurizioha lasciatoda più di quattro anni, e nel frattempo ha cambiato tre squadre, eppure il ricordo di quella squadra continua ad accompagnarloun’ombra. Subito dopo il bruciante pareggio contro la Sampdoria di mercoledì, in vista della successiva sfida di alta classifica contro la sua ex squadra, gli hanno chiesto: è più forte il suoo quello di oggi? «Il miooggi alla fine primo tempo avrebbe vinto 3-0», ha rispostorimproverando alla sua Lazio una scarsa freddezza sotto porta, non certo la prima caratteristica che ci viene in mente pensando al suo. Questo rimando continuo al passato, a cui va detto non si sottraggono nemmeno le squadre che decidono di metterlo sotto contratto (basti pensare al video con gli orsi ...

