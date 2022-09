Chiara Ferragni e le polemiche per l’aperitivo sul ghiacciaio raggiunto con l’elicottero (Di lunedì 5 settembre 2022) Chiara Ferragni è stata di nuovo criticata per i suoi comportamenti poco sostenibili, in particolare per l’utilizzo che spesso fa dei jet privati. Ieri, 4 settembre, l’influencer e imprenditrice seguita su Instagram da più di 27 milioni di follower ha partecipato a un’aperitivo che si è tenuto su un ghiacciaio in Svizzera insieme ad alcuni amici, tra cui Chiara Biasi e Filippo Fiora. A suscitare le critiche degli utenti è stata la decisione del gruppo di raggiungere il ghiacciaio, zone di per sé a rischio, tramite ben due elicotteri, mezzi altamente inquinanti. L’evento è stato documentato dagli stessi partecipanti sui propri account social, dando modo agli utenti di commentare le decisioni del gruppo: alcuni le hanno considerate poco etiche, altri hanno difeso il comportamento degli influencer dicendo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 settembre 2022)è stata di nuovo criticata per i suoi comportamenti poco sostenibili, in particolare per l’utilizzo che spesso fa dei jet privati. Ieri, 4 settembre, l’influencer e imprenditrice seguita su Instagram da più di 27 milioni di follower ha partecipato a un’aperitivo che si è tenuto su unin Svizzera insieme ad alcuni amici, tra cuiBiasi e Filippo Fiora. A suscitare le critiche degli utenti è stata la decisione del gruppo di raggiungere il, zone di per sé a rischio, tramite ben due elicotteri, mezzi altamente inquinanti. L’evento è stato documentato dagli stessi partecipanti sui propri account social, dando modo agli utenti di commentare le decisioni del gruppo: alcuni le hanno considerate poco etiche, altri hanno difeso il comportamento degli influencer dicendo ...

FranAltomare : Chiara Ferragni, sei la mia vita. Ma c’è bisogno di qualcuno che ti dica che elicotteri e jet privati per prendere… - ciriacomerolli : RT @repubblica: Chiara Ferragni sommersa dalle critiche per l'aperitivo sul ghiacciaio in elicottero [a cura di redazione spettacoli] https… - giornalettismo : In questi giorni si discute dell'utilizzo dei #jetprivati e soprattutto della proposta di abolirli. Sul tema ci son… - bavrella : RT @c4oscalmo: zio merda sembra uscito dall’uovo di pasqua di chiara ferragni - ciampagne__ : RT @dailydrama2022: 04 Settembre 2022 Chiara Ferragni e Chiara Biasi prendono un elicottero per andare a fare aperitivo su un ghiacciaio h… -