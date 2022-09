"Che vita di mer***, ossessionato da me": chi viene demolito dalla D'Urso (Di lunedì 5 settembre 2022) Barbara D'Urso sta per tornare in tv. La prima puntata di Pomeriggio 5 è prevista per oggi con un po' di anticipo rispetto allo scorso anno. Intanto, la regina di Cologno si è raccontata al Festival della Tv nel corso di un lungo faccia a faccia sul palco. Ed ha parlato di tutto, anche dei suoi colleghi. "Chi stimo di più tra i miei colleghi? Guarda a me piace molto Gerry Scotti, che è un po' un Barbaro d'Urso o io sono una Gerra Scotti. Poi tantissimo anche Carlo Conti, è molto bravo anche Paolo Bonolis. Poi sai, quando mi fate queste domande mi dimentico sempre di qualcuno. Poi titolano che mi piacciono loro e gli altri no. Nelle donne mi piace Maria De Filippi, Milly Carlucci è molto brava. Poi c'è Silvia Toffanin, sono anni che fa quella trasmissione ed ha fatto un bel percorso ed è arrivata molto in alto. – ha detto la d'Urso –. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Barbara D'sta per tornare in tv. La prima puntata di Pomeriggio 5 è prevista per oggi con un po' di anticipo rispetto allo scorso anno. Intanto, la regina di Cologno si è raccontata al Festival della Tv nel corso di un lungo faccia a faccia sul palco. Ed ha parlato di tutto, anche dei suoi colleghi. "Chi stimo di più tra i miei colleghi? Guarda a me piace molto Gerry Scotti, che è un po' un Barbaro d'o io sono una Gerra Scotti. Poi tantissimo anche Carlo Conti, è molto bravo anche Paolo Bonolis. Poi sai, quando mi fate queste domande mi dimentico sempre di qualcuno. Poi titolano che mi piacciono loro e gli altri no. Nelle donne mi piace Maria De Filippi, Milly Carlucci è molto brava. Poi c'è Silvia Toffanin, sono anni che fa quella trasmissione ed ha fatto un bel percorso ed è arrivata molto in alto. – ha detto la d'–. ...

