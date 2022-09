CHAMPIONS LEAGUE MILAN-SALISBURGO, OCCHIO AGLI AUSTRIACI (Di lunedì 5 settembre 2022) Parte la fase a gironi di CHAMPIONS LEAGUE anche per il MILAN di Pioli, impegnato in uno scontro agevole sulla carta ma indubbiamente ostico sul campo. Il SALISBURGO è reduce dalla vittoria di nove campionati AUSTRIACI consecutivi e nella passata edizione della CHAMPIONS è passato AGLI ottavi, mantenendo la Red Bull Arena inviolata, trovando quattro vittorie e un pareggio considerando anche la fase preliminare. La formazione biancorossa, come tutte quelle della galassia Red Bull, predilige il lavoro con i giovani. E di talenti il SALISBURGO ne ha parecchi, a cominciare da Sucic, mezzala e all’occorrenza trequartista diciannovenne dotato di grande visione di gioco. Per fortuna dei rossoneri, il croato sarà probabilmente indisponibile per un fastidio ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 5 settembre 2022) Parte la fase a gironi dianche per ildi Pioli, impegnato in uno scontro agevole sulla carta ma indubbiamente ostico sul campo. Ilè reduce dalla vittoria di nove campionaticonsecutivi e nella passata edizione dellaè passatoottavi, mantenendo la Red Bull Arena inviolata, trovando quattro vittorie e un pareggio considerando anche la fase preliminare. La formazione biancorossa, come tutte quelle della galassia Red Bull, predilige il lavoro con i giovani. E di talenti ilne ha parecchi, a cominciare da Sucic, mezzala e all’occorrenza trequartista diciannovenne dotato di grande visione di gioco. Per fortuna dei rossoneri, il croato sarà probabilmente indisponibile per un fastidio ...

