Calcio femminile, Milena Bertolini: “Ci giochiamo tutto, la qualificazione dipende da noi” (Di lunedì 5 settembre 2022) Non si può e non si deve sbagliare. Domani, alle ore 18.30, il Paolo Mazza di Ferrara sarà teatro della decima e ultima sfida della Nazionale italiana di Calcio femminile nelle qualificazioni ai Mondiali 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Le azzurre arrivano all’appuntamento con il primato della classifica del girone G e due punti di margine sulla seconda, la Svizzera. tutto è nelle mani delle ragazze di Milena Bertolini che contro la Romania devono vincere per confermarsi prime senza se e ma. Da regolamento, solo chi si fregerà della vetta dei vari raggruppamenti andrà direttamente alla fase finale della rassegna iridata, mentre le compagini in piazza d’onore dovranno andare ai play-off. Bertolini si augura di avere un’Italia con la faccia tosta al cospetto delle rumene, replicando ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Non si può e non si deve sbagliare. Domani, alle ore 18.30, il Paolo Mazza di Ferrara sarà teatro della decima e ultima sfida della Nazionale italiana dinelle qualificazioni ai Mondiali 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Le azzurre arrivano all’appuntamento con il primato della classifica del girone G e due punti di margine sulla seconda, la Svizzera.è nelle mani delle ragazze diche contro la Romania devono vincere per confermarsi prime senza se e ma. Da regolamento, solo chi si fregerà della vetta dei vari raggruppamenti andrà direttamente alla fase finale della rassegna iridata, mentre le compagini in piazza d’onore dovranno andare ai play-off.si augura di avere un’Italia con la faccia tosta al cospetto delle rumene, replicando ...

paviaacademyssd : Ecco gli appuntamenti di Settembre con i nostri #OpenDay Calcio Femminile ?????? E' possibile iscriversi alle date pr… - LFootball_ : ?? Le #Azzurre a un passo dalla qualificazione a #FIFAWWC ? Tutte le info su dove vedere la partita decisiva in tv… - sportli26181512 : Italia femminile, Mondiale in palio contro la Romania. Bertolini: 'Dipende da noi': Le azzurre si giocano la qualif… - danilo_billi_74 : Molti mi hanno chiesto per chi scrivi: per la mia testata giornalistica - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA FEMMINILE - Bertolini: 'La qualificazione dipende solo da noi' -