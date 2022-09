Calcio | Champions | Allegri ' Psg favorita numero 1 per vincere coppa'

(Di lunedì 5 settembre 2022) "Pogba? Realisticamente lo riavremo a gennaio" PARIGI (FRANCIA) - "Domani inizia il girone di, servono 10 punti per passare e abbiamo sei partite per farli. Domani ci aspetta una partita ...

MaStep92__ : RT @Gazzetta_it: Mbappé: 'Lo stregone? Voglio credere a Pogba, ci ho parlato. E che bravo Vlahovic' #PsgJuve #UCL - Gazzetta_it : Mbappé: 'Lo stregone? Voglio credere a Pogba, ci ho parlato. E che bravo Vlahovic' #PsgJuve #UCL - Luxgraph : Milan, Pioli: 'L'esperienza di un anno fa ci è servita. Cardinale? Ha grande passione e carisma'… - sportli26181512 : Salisburgo-Milan, #Calabria: 'La Champions deve essere casa nostra': Il capitano, uno dei senatori dello spogliatoi… - GmaHappymilan : Aggiungete i Fan Token gratuiti x le gare di Champions! Piccolo riassunto: andate su sport, scegliete Calcio, tut… -

Victor Osimhen ci proverà in tutti i modi ad essere in campo con il Liverpool ma la sua presenza mercoledì sera nell'esordio stagionale indel Napoli al momento è in dubbio. Risentimento Un affaticamento muscolare lo ha tenuto a riposo oggi ed ovviamente ha alzato il livello di guardia da parte dello staff medico capeggiato ...Nel frattempo il francese si perderà anche quattro partite diLeague a cominciare da quella di domani 6 settembre contro il PSG, ma sarà assente anche da quella contro il Benfica e a ...'Pogba Realisticamente lo riavremo a gennaio' PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'Domani inizia il girone di Champions, servono 10 punti per passare ...'Siamo all'inizio di un percorso, la qualità verrà fuori' PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Per pensare al Benfica c'è tempo. Leonardo Bonucci ...