Basket, Europei 2022: la Croazia vince soffrendo con l’Estonia, ottima Polonia con Israele (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono due le partite che hanno aperto questa giornata degli Europei di Basket. Nel girone C, quello dell’Italia, è arrivato un successo sofferto e di misura della Croazia sull’Estonia per 73-70. Match equilibrato e che si è deciso solo nei possessi finali, con gli estoni che hanno mancato più volte il canestro del pareggio o addirittura del sorpasso. Joesaar ha sbagliato un libero decisivo a 9 secondi dalla fine, con i croati che si sono salvati nel finale con i canestri di Simon ed i liberi di Smith. Croazia ha avuto un Karlo Matkovic da 17 punti e perfetto dal campo (8/8), mentre all’Estonia non bastano i 18 punti di Siim-Sander Vene. I croati ottengono la loro seconda vittoria e domani affronteranno l’Italia, mentre gli estoni sono praticamente eliminati con tre sconfitte ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono due le partite che hanno aperto questa giornata deglidi. Nel girone C, quello dell’Italia, è arrivato un successo sofferto e di misura dellasulper 73-70. Match equilibrato e che si è deciso solo nei possessi finali, con gli estoni che hanno mancato più volte il canestro del pareggio o addirittura del sorpasso. Joesaar ha sbagliato un libero decisivo a 9 secondi dalla fine, con i croati che si sono salvati nel finale con i canestri di Simon ed i liberi di Smith.ha avuto un Karlo Matkovic da 17 punti e perfetto dal campo (8/8), mentre alnon bastano i 18 punti di Siim-Sander Vene. I croati ottengono la loro seconda vittoria e domani affronteranno l’Italia, mentre gli estoni sono praticamente eliminati con tre sconfitte ...

