Aggiornamento urgente di Chrome per correggere vulnerabilità zero-day (Di lunedì 5 settembre 2022) Nuove falle zero-day per google Chrome : IMPORTANTE AGGIORNARE SUBITO il browser Google ha rilasciato un Aggiornamento urgente del browser Web Chrome. Vi consigliamo quindi di aggiornare subito la vostra versione di Google Chrome ed in questo articolo vi spieghiamo come fare. Il problema, a cui è stato assegnato l'identificatore CVE-2022-3075 , riguarda un caso di convalida dei dati insufficiente in Mojo , che si riferisce a una raccolta di librerie di runtime che forniscono un meccanismo indipendente dalla piattaforma per la comunicazione tra processi (IPC). Si consiglia agli utenti di eseguire l'Aggiornamento alla versione 105.0.5195.102 per Windows, macOS e Linux per mitigare potenziali minacce. Si consiglia inoltre agli utenti di browser basati su Chromium ...

