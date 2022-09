Wanda Nara e Icardi imputati per tratta di persone: “Abbiamo gli audio!” (Di domenica 4 settembre 2022) Piovono accuse pensatissime per la famosa coppia dello show-bitz: scattano le denunce Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a far discutere e a scatenare polemiche. La coppia più social del calcio internazionale, alle prese con una presunta crisi coniugale su cui ancora non si hanno notizie certe in queste ultime ore è piombata in un nuovo scandalo. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 4 settembre 2022) Piovono accuse pensatissime per la famosa coppia dello show-bitz: scattano le denuncee Maurocontinuano a far discutere e a scatenare polemiche. La coppia più social del calcio internazionale, alle prese con una presunta crisi coniugale su cui ancora non si hanno notizie certe in queste ultime ore è piombata in un nuovo scandalo. L'articolo proviene da KontroKultura.

giangi79 : RT @dea_channel: in macchina con la divina Wanda Nara ???????????? - PaperinikEdonna : RT @liliaragnar: #Argentina Per gli interisti Mauro Icardi e Wanda Nara ,insieme alla mamma di lei, Nora Colosimo, la coppia è stata accus… - LuizHideraldo2 : RT @dea_channel: in macchina con la divina Wanda Nara ???????????? - zazoomblog : Quanto costa la borsetta per il cane di Wanda Nara? Il prezzo è un pesante schiaffo alla povertà - #Quanto #costa… - giovedivenerdi : RT @MetalHe69092042: Tratta di esseri umani....? -