Verona-Sampdoria 2-1: il tabellino (Di domenica 4 settembre 2022) Hellas Verona-Sampdoria 2-1 Marcatori: Caputo 40' p.t., Audero (aut.) 44' p.t., 48' p.t. Doig Verona (3-5-2): Montipò; Coppo... Leggi su calciomercato (Di domenica 4 settembre 2022) Hellas2-1 Marcatori: Caputo 40' p.t., Audero (aut.) 44' p.t., 48' p.t. Doig(3-5-2): Montipò; Coppo...

sequendendo : @HellasLive Quando in Verona - Sampdoria uno scozzese entra in campo dal primo minuto con la maglia gialloblu, la S… - FcInterNewsit : Serie A, il Verona rimonta la Sampdoria: prima vittoria in campionato per Cioffi - sportli26181512 : Caputo illude la Samp, super Doig fa gioire il Verona. Giampaolo sempre più giù: Caputo illude la Samp, super Doig… - sportli26181512 : Sampdoria, le pagelle di CM: Audero il migliore. Per Giampaolo serviva più coraggio: Verona-Sampdoria 2-1 Audero 7:… - apetrazzuolo : SERIE A - Verona-Sampdoria 2-1: Doig ribalta i blucerchiati -