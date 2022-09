Umberto Pizzi | “In Gorbaciov e Sabin fotografai la luce Lady Diana? Recitava”

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 4 settembre 2022) Se tra la morte die il venticinquennale di quella diparlate con, sovrano dei fotografi romani, sessant’anni di mestiere e ottantacinque di età, due domande le tenete già pronte. Nel suo archivio, parzialmente online e dichiarato “patrimonio di interesse culturale”, sia disia diD ci sono tante fotografie. Ma ci sono ovviamente anche gli occhi dell’autore perché un “professionista pensatore”, comesi definisce, sceglie lui come farti leggere il personaggio immortalato. Se tra le facce pari o dispari. Piuttosto, essendo saporosa come una pasta alla gricia la sua conversazione, accade che chi intervistine metta a fuoco il manierismo romano (so easy) e lasci sfumato il “professionista pensatore”. ...