Spazio, missione Artemis 1 verso un lungo stop (Di domenica 4 settembre 2022) Il lancio della missione lunare Artemis 1 non sarà ritentato a breve. Lo rivela la Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, dopo i tentativi falliti del 29 agosto e 3 settembre. L’attuale finestra di lancio si chiude il 6 settembre. Nei prossimi giorni i tecnici intervengono presso la rampa per individuare l’accesso all’area della perdita di idrogeno che è causa del mancato lancio di ieri. In base alle informazioni aggiuntive si deciderà se eseguire i lavori sulla rampa o all’interno dell’edificio di assemblaggio dei veicoli (Vab). Inoltre, i requisiti della gamma di razzi Eastern Range prevedono controlli ogni 25 giorni per la certificazione del sistema di terminazione del volo. Ma cosa è successo il 3 settembre? Durante il caricamento di propellente al razzo Space Launch System (Sls) sono state riscontrate perdite che hanno richiesto ripetuti ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 settembre 2022) Il lancio dellalunare1 non sarà ritentato a breve. Lo rivela la Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, dopo i tentativi falliti del 29 agosto e 3 settembre. L’attuale finestra di lancio si chiude il 6 settembre. Nei prossimi giorni i tecnici intervengono presso la rampa per individuare l’accesso all’area della perdita di idrogeno che è causa del mancato lancio di ieri. In base alle informazioni aggiuntive si deciderà se eseguire i lavori sulla rampa o all’interno dell’edificio di assemblaggio dei veicoli (Vab). Inoltre, i requisiti della gamma di razzi Eastern Range prevedono controlli ogni 25 giorni per la certificazione del sistema di terminazione del volo. Ma cosa è successo il 3 settembre? Durante il caricamento di propellente al razzo Space Launch System (Sls) sono state riscontrate perdite che hanno richiesto ripetuti ...

infoitscienza : Spazio - Missione Artemis 1, annullato il secondo tentativo di lancio verso la luna - monicaognitanto : RT @letiziadavoli: La fortuna della missione Apollo è che non c'erano i cugggini social a giudicare ogni istante di vita sulla rampa di lan… - EmilianoVerga : RT @letiziadavoli: La fortuna della missione Apollo è che non c'erano i cugggini social a giudicare ogni istante di vita sulla rampa di lan… - ginugiola : RT @letiziadavoli: La fortuna della missione Apollo è che non c'erano i cugggini social a giudicare ogni istante di vita sulla rampa di lan… - StivaleDigitale : RT @MediasetTgcom24: Luna, missione Artemis 1: annullato il secondo tentativo di lancio #nasa #artemis1 #luna -