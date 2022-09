(Di domenica 4 settembre 2022) Il Servizio di sicurezza(SBU) ha annunciato di aver arrestato una donna per aver rivelato alle forze russe dove si trovava l'unità militare di suoe altre risorse...

Il Servizio di sicurezza ucraino (SBU) ha annunciato di aver arrestato una donna per aver rivelato alle forze russe dove si trovava l'unità militare di suo marito e altre risorse dell'esercito di . La ...La cerimonia si è conclusa con l'esecuzione di una marcia solenne sulle note della 'Ballata del' di Vasily Solovyov - Sedoi. - Advertisement - E' stato sepoltoaccanto a sua, Raisa, ... Moglie di un soldato ucraino dà informazioni ai russi sulla posizione del marito: bombardata la zona Suo marito, essendo sul fronte orientale, trasferiva regolarmente denaro per il mantenimento del bambino», ha specificato il Servizio di sicurezza di Kiev. https://t.co/VoVzll8DpM pic.tw ...Il Servizio di sicurezza ucraino (SBU) ha annunciato di aver arrestato una donna per aver rivelato alle forze russe dove si trovava l'unità militare di suo marito e altre ...