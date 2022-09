Matteo Salvini sul Milan | “Siamo forti | vinciamo lo scudetto”

Leggi su danielebartocciblog

(Di domenica 4 settembre 2022) Alla Versiliana Festival, interessante evento di Forte dei Marmi, abbiamo intercettato il segretario della Lega. Fedele tifoso deldi mister Pioli, il senatore del Carroccio si è espresso in Versilia sulla competitività dei rossoneri e sulle ambizioni in chiave. Un parere schietto, da profano, direttamente dalla nota kermesse fortemarmina.ha detto la sua, in maniera molto personale, puntando sulla corazzata rossonera.e ilda, che già a maggio ha potuto gioire per la vittoria dello2022 degli uomini di Pioli, è molto positivo e fiducioso anche per il campionato appena iniziato. La lotta, ...